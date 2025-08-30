29日夜大分市の県道交差点で自転車で道路を横断していた女性が軽ワゴン車にはねられ、死亡しました。 29日午後9時前、大分市明野北の県道交差点で自転車で道路を横断していた近くに住む５５歳の女性が軽ワゴン車にはねれました。 この事故で女性は全身を強く打ち市内の病院に運ばれましたが、まもなく死亡しました。 現場は信号機と横断歩道が設置されている交差点で、女性は交差点に進入したところ、市街地方面に向かっていた