5人組ロックバンドのNovelbrightが30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。13年に結成。路上ライブツアーがSNSで話題となり、20年にデビューした。a−nationは初出演ながらトップバッターを務め、デビュー曲「Sunny drop」で幕を開けた。ボーカル竹中雄大（29）は「一番アホみたいに暑い時間に集まってくれてありがとう」と笑いつつ、「僕たちも楽しみにしてきたので、しっかり