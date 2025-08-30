東京都が管理する公営住宅である都営住宅は、条件を満たしていれば安い家賃で入居できます。しかし、住んでいる間に収入が増え、収入基準を超えてしまうこともあるかもしれません。 本記事では、都営住宅の所得条件や収入超過に該当してしまった場合の対処法について、「高額所得者」に該当した場合も含めてご紹介します。 都営住宅に入居するための所得条件 都営住宅に入居するには、世帯の所得金額が決められた範