石井章参院議員の公設秘書給与詐欺事件で、石井氏自身が理事長を務める社会福祉法人の関係者を秘書として届け出た疑いのあることが30日、関係者への取材で分かった。ほかにも勤務実態のない秘書がいるとみられ、特捜部が捜査している。