米映画「エイリアン」や「グラディエーター」シリーズなどで知られるリドリー・スコット監督（87）が、2003年に公開された「ターミネーター3」の監督依頼を断っていたことを明かした。英ガーディアン紙の取材に応じたもので、提示されたギャラは2000万ドルだったというが、「断ったことを誇りに思う」「俺は買収はされない」と述べている。アーノルド・シュワルツェネッガー主演でジェームズ・キャメロンがメガホンを取った「ター