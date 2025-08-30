MAXが30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。今年デビュー30周年を迎え、a−nationには2度目の出演。MINA（47）は「味の素スタジアム、MAX届いてますか？いつも来てくれている人も初めての人も一緒に盛り上げってください」。LINA（48）は「今年一番の暑い夏を感じて盛り上がって行きましょう」と呼びかけた。昨年11月リリースの「BOOM BOOM BOMB−BA−YEA」に始まり、NANA（49