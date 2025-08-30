◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2025年8月30日エスコンＦ）日本ハムの4年目・有薗直輝内野手（22）が1―1の初回1死満塁のチャンスで左翼への大飛球を放った。これが勝ち越しの犠飛となった。フルカウントから楽天先発・藤井の内角への144キロ直球を捉えた。少し詰まった音がしたが、“グランドスラム”を期待したスタンドの大歓声がそれをかき消した。ベンチの新庄監督も頭を抱えて残念がった。▼有薗チャンスだっ