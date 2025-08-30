◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３０日・ロッテ浦和）巨人の乙坂智外野手が適時二塁打を放った。５―０の６回１死一塁で三塚の代打で出場。フルカウントから菊地が外角に投じた直球を打ち返し、打球は左翼フェンスに直撃。俊足の一塁走者・宇都宮が生還した。乙坂は７月中旬に巨人入り。同２９日の１軍昇格後は全て代打で５打数１安打。９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で加入後初安打を放ったが、今月１６日に登録を抹消され