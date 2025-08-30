◆米大リーグドジャース０―３ダイヤモンドバックス（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが２９日（日本時間３０日）、８月最終カードとなる本拠地・Ｄバックス３連戦の初戦を３安打完封負けで落とし、連勝が４でストップした。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１四球とチーム唯一の２出塁を記録したが、本塁生還が遠かった。今季７度目の完封負けにロバ