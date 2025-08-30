◆マリーゴールド「ドリーム・スターＧＰ」（３０日、後楽園ホール）女子プロレス「マリーゴールド」は３０日、後楽園ホールで最強で最高の女子レスラーを決める真夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を開催した。メインイベントのドリームリーグ公式戦で４勝１敗の勝ち点８で首位を走るワールド王者の林下詩美と２勝１敗で勝ち点４の岩谷麻優が対戦した。スターダム時代の２０２３年８月１３日、エディオンアリーナ大阪で