中京１１Ｒ・名古屋城ステークス・馬トク激走馬＝コトホドサヨウニ前走の報知杯大雪Ｈ（３勝クラス、札幌・ダート１７００メートル）は、前半１０００メートル５９秒６のハイペースを離れた３番手追走。４コーナーから北海道マスターである、佐々木大輔騎手の渾身の追い出しで早めに進出し、２馬身差抜け出す完勝でオープン入りを決めた。好スタートから、サッと前を取れる先行力、追われて最後まで伸びる脚力が持ち味。中間の