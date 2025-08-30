「秋季高校野球広島大会・地区予選２回戦、広陵−油木」（３０日、広陵グラウンド）全国高校野球選手権大会を途中で出場辞退した広陵が、秋季広島大会の初戦に登場。油木との２回戦が１４時２１分に試合開始された。広陵は部員間の暴力行為、学校側の対応などに批判が相次いでいることを受け、中井哲之野球部監督（６３）の交代を発表。コーチの松本健吾氏（３４）が新監督を務め、この試合が初陣となった。一塁側、三塁側