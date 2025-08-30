元鉄工所勤務のグラビアアイドル、ちとせよしの（25）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。筋力トレーニングによる自身のヒップの“ビフォーアフター”写真を公開した。「←before after→」とつづり、2枚の写真を公開。筋トレ前のヒップには凹凸がなく、筋トレ後のヒップは引き締まってて凹凸がはっきりしていた。そして「筋トレってすごい！」とつづり、桃のスタンプを添えた。ちとせの投稿に対し「どっちも大好物やねんけど」