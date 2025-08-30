警察と消防によりますと、30日正午ごろ、鹿屋市串良町細山田で建物火災が発生しました。この影響で、周辺の国道269号は午後1時半すぎから通行止めとなっています。 大型車以外は、近くの道路からう回できるということです。 ・ ・ ・