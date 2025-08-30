なるみやが、新曲「桃色の血潮」を9月5日にリリースすることを発表した。これは本日行われた＜YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation®＞にてアナウンスされた。既にSNS上ではdemo音源が公開されており、音源化を待ち望まれている楽曲とのことで、なるみやの広い音楽性がみられる楽曲に仕上がっているという。◾️「桃色の血潮」2025m年9月5日（金）配信リリース配信：https://lnk.to/narumiya_mc関