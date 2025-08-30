▽価格の手ごろさと利便性で支持ファミリーマートは、2025年6月から販売してきた政府備蓄米が、8月末までに全量販売する見込みとなった。8月28日に発表した。販売量は、店頭販売用の1,000トンと、弁当などに使用する中食用の700トンを合わせた合計1,700トン。令和3年産の国産米を使用した1kg/2kgの小容量パックを6月から発売していた同社は、農林水産省から政府備蓄米の事業者認定を受け、2025年6月5日より東京都と大阪府の一部店