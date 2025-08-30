三重県の桑名に続き、埼玉県の鳩山でも気温が40℃を超えました。関東と東海では最も遅い時期の40℃超えとなります。【映像】埼玉・鳩山で40.3℃を観測30日は関東と東海を中心に危険な暑さとなっていて、午前中から気温が急上昇しています。三重県の桑名では午後1時すぎに40.5℃を観測したほか、先ほど午後2時には埼玉県の鳩山で40.3℃を観測しました。この時期に40℃を超えるのは関東・東海ともに最も遅い記録となります。