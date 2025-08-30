韓国高速鉄道ＫＴＸでシャツを脱いで座席に座っている乗客の写真がオンラインに登場した。２８日、あるオンラインコミュニティには「ＫＴＸ上衣脱衣男」として写真１枚が掲載された。この写真を載せたＡさんは「２７日、ＫＴＸでシャツを脱いで座っていく男性」とし「いくら暑いとはいえ銭湯でもないのに本当に変わり者がいる」とコメントした。写真にはＫＴＸの座席にシャツを脱いだまま座っている男性が写っている。脱いだシャツ