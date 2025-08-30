ダイハツ斬新「コペン」は美しすぎる「2ドアワゴン!?」ダイハツは、過去の「東京モーターショー」や「東京オートサロン」において、様々な「コペン」のコンセプトカーを出展してきました。中には、市販化はされなかったものの、高い人気を誇ったコンセプトモデルも存在。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ斬新「コペン・ワゴン」です！ （25枚）2016年の東京オートサロンに登場した「COPEN Robe SHOOTING BRAKE（以下、