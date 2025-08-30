話題の「軽トラキャンピングカー」に寄せられた声とは2025年7月26日から27日までAICHI SKY EXPO（愛知県常滑市）にて「オートメッセin 愛知」が開催されました。さまざまなカスタムカーが並ぶなか、Moon Star Export（ムーンスターエキスポート）は、キャンピングカー「JP STAR Happy1＋ City TYO（ハッピーワン プラス シティ TYO）」を実車展示しました。【画像】超カッコいい！ これが4人乗れる「“軽規格超え”軽トラ」で