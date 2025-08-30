29日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、2025-26シーズンもスマイルキッズプロジェクトを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は企業の協賛費用で全国の小中高校生を試合へ無料招待するもので、沢山の子どもたちに夢や希望をもってもらいたいという思いのもとで実施される。 対象となるのは全国の18歳以下の子どもで、2階自由席で1日300名まで観戦すること