アイドルグループ・櫻坂46の山川宇衣が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）に登場する。インタビューとQ＆Aで、山川の素顔に迫っている。【写真】表紙は”美しすぎる”筒井あやめ透明感あふれる柔らかな魅力とは裏腹に、その瞳の奥には揺るぎない強い意思を感じる櫻坂46の注目の新メンバー、四期生・山川が『bis』に初登場。宮城県出身の19歳で、昨年の櫻坂46の東京ドーム公演を見て、アイドルになりたいと意