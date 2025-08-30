メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の東海環状道で、本巣インターから大野神戸インターを結ぶ区間がきょう開通します。 東海環状道は東海3県を結ぶ全長約153kmの自動車専用道路です。 30日午後3時に開通するのは本巣インターから大野神戸インターを結ぶ6.8kmの区間です。 開通に先立ち行われた式典で江崎禎英知事は「今回の開通で県内全てが繋がることでこれまで経験したことのなかった未来