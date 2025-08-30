来月には世界各地でインターナショナルマッチが行われる。イングランド代表は、アンドラ、セルビアとのW杯予選を戦うが、トーマス・トゥヘル監督が謝罪する出来事があった。『BBC』によれば、トゥヘル監督は、イングランド代表MFジュード・ベリンガムについて、「嫌悪感を抱かせる」などと表現したことについて謝罪しつつ、意図的ではなかったと釈明したという。22歳のベリンガムは世界的強豪レアル・マドリーで活躍するスター選手