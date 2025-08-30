料理研究家の稲垣飛鳥が28日に自身のアメブロを更新。新型コロナの後遺症が出ている夫が医師から言われたことについて明かした。この日、稲垣は「ここ1ヶ月くらい主人が咳が出ててね」と夫の体調について切り出し「主人はコロナの後遺症でかなり長期間に渡って咳が続いていました」とこれまでの経緯を説明した。病院で検査を受けたところ、医師から「コロナの後遺症で亜鉛不足になり咳を始め味覚症状などが起きる」と説明されたこ