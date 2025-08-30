お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。巨人・田中将大投手（36）が日米200勝お預けとなった件についてコメントした。田中将は28日に、あと1勝に迫る日米通算200勝を懸けて敵地での広島戦に先発したが、今季自己最短タイの2回を6安打5失点（自責点4）で2敗目。大台到達はお預けとなった。伊