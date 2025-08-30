日本カーリング協会は３０日、神奈川・横浜市内で体験教室を行い、女子で日本選手権２位の北海道銀行のメンバーらが競技の魅力を伝授した。体験教室内ではスイープの仕方や石の投げ方などを丁寧に指導。サードでスキップの仁平美来は「たくさんの方が参加してくれてうれしい。体験会の中で初心者の方は『こういうところが疑問に思うんだな』とか、新たな視点でもカーリングに触れることができたかな」と笑みを浮かべた。カー