ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２９日（日本時間３０日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３打数１安打１四球。４試合ぶりの一発は出ず、前日に「１試合４発」の離れ業をやってのけ、４９本でナ・リーグ本塁打争いのトップに立つフィリーズのシュワバーとの差は４のままで、チームは０―３の零封負けを喫した。第１打席は四球で出塁。３回の第２打席は５者連続三振を奪っていた相手先発・ゲーレ