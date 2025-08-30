フリーアナウンサーの中村江里子が29日に自身のアメブロを更新。9月から1年間、イタリアのミラノに移住することを報告した。この日、中村は「ご報告をさせてください。 9月から“1年間”、ミラノに移住をすることになりました！！」と発表。「家族それぞれの新しいチャレンジのスタートです」と心境をつづり、移住の理由については「夫の仕事のプロジェクトのためにミラノに住みます」と説明した。また、家族での移住を決めた経緯