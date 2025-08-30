工場の廃液が川を汚染し続け、市民が動いて操業を止めた生コン事件を振り返るシンポジウムが8月29日高知市で開かれました。「いのち育む浦戸湾を未来へ」と題して高知市で行われたシンポジウム。工場から川に流された廃液で魚が大量死するなどし、市民が排水管に生コンを投入して操業を止めた「高知パルプ生コン事件」を振り返りながら環境を守る大切さを考えるもので、事件をテーマにした劇の上演も決まっています。生コン