来月3日で騎手を引退する和田翼（31＝栗東・谷）が30日、中京7R・3歳以上1勝クラスのシゲルオトヒメでラスト騎乗を迎えた。結果は9着に終わったが、最後まで全力プレーを貫いた。和田翼は「13年間は長かったようで一瞬、あっという間でした。いろんな方々の支えがあり、ここまで来ることができました。今まで経験したことは人生が終わるまで一生、残り続けることだと思います。この経験を生かして次のステージでも頑張りたいと