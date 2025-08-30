日本カーリング協会は３０日、神奈川・横浜市内で体験教室を行い、男子日本代表として活躍した松村雄太さんが?恩返し?を誓った。北海道銀行のメンバーらと体験教室に参加し、松村さんは経験者向けのコースで指導。「普段どうやっているのかとか、どうやって教えてもらったらいいのかなどの情報交換をできた。普段接することのない方とカーリングを一緒にやれて新鮮だった」と振り返った。松村さんはコンサドーレ時代の２０１