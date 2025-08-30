「関西六大学野球、大商大４−３大院大」（３０日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）６月の全日本大学野球選手権の出場を辞退した大商大が秋季リーグの開幕戦を迎え、大院大との初戦で勝利した。４月に前監督が道路運送車両法違反容疑で逮捕されるなど不祥事が相次いで全日本大学野球選手権の出場を辞退。今季も高瀬義和コーチが代行監督として指揮を執る。５月２１日に不同意性交の疑いで逮捕されるも不起訴処分となった蜷川大