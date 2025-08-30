３０日の札幌７Ｒを１番人気のミニョンマルーンで制し、小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が今年のＪＲＡ２８勝目を挙げた。夏の札幌開催は７勝目で、函館を合わせた北海道シリーズは１６勝目。ＪＲＡ通算５７勝目を飾った。ゲートの出はひと息だったが、二の脚で２番手へ。抜群の手応えで直線へ向くと、逃げ粘るスパークルジョイを半馬身競り落として人気に応え、２着続きに終止符を打った。小林美駒は３Ｒに続く勝利で、