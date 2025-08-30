8月30日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（ダ1700m）は、横山武史騎乗の1番人気、リュウカルネ（牡2・美浦・伊藤圭三）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にケイアイアギト（牡2・美浦・加藤征弘）、3着に2番人気のセスティーナ（牡2・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:46.3（重）。【札幌4R】武豊トレヴィが人気に応える武豊騎乗のセスティーナは3着2歳新馬戦・リュウカルネと横山武史騎手横山武史騎乗の1番人気、リュ