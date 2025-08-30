警察官が犯人を確保する技術「逮捕術」を競う大会が、大阪府警の北堺署で開かれました。女子の部では５０代の大ベテランが若手を抑え、堂々の優勝です。北堺警察署では２９日、警察官が日ごろ訓練している逮捕術の成果を発揮し、さらなる技術向上を目指した夏稽古の納め試合が開催されました。■逮捕術とは柔道や剣道や空手など様々な競技の要素を組み合わせた警察独自の武術で、警察官が犯人にケガをさせることなく、安全か