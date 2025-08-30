仕事終わりや友人との飲み会で、キンキンに冷えたビールを一口飲む瞬間は、多くの人にとって至福のひとときではないでしょうか。お酒の中でも「ビールが好き」という人も多いかもしれませんが、地域別で「ビールが好き」な人が多いところはどこなのでしょうか。 本記事では、地域別のビールの消費額と、人気のお酒の種類や飲み方の傾向、そして健康的に楽しむためのポイントを解説していきます。