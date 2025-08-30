8月30日、札幌競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1500m）は、武豊騎乗の1番人気、トレヴィ（牝3・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にペールノエル（牡3・栗東・西村真幸）、3着にエピファランド（牝3・栗東・武幸四郎）が入った。勝ちタイムは1:30.8（稍重）。2番人気で黛弘人騎乗、ハクサンミラクル（牡3・美浦・武藤善則）は、8着敗退。【札幌3R】小林美駒騎乗 オロパタジンが逃げ切るスワーヴリチャード産駒3歳未勝