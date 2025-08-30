子どもが「将来は保育士になりたい」と語った際、親としては応援したい気持ちもあるものの、「これからは介護のニーズがより高まっていく」などと、現実的な視点から口を挟みたくなることもあるかもしれません。 保育士も介護士も、社会のなかでなくてはならない存在です。しかし日本は長年、少子高齢化が進行しており、「子どもに関わる仕事」よりも「高齢者に関わる仕事」のほうが将来的に安定していると考える人もい