年頃の娘とアウターを共有。実はアラ還の母がちょっぴり気をつかってる？履くタイミングがわからない！ 60歳の記念に巣鴨で「赤パンツ」をゲットしたけれど／マダム60 60代もいろいろある！（1）60歳を迎えた漫画家の青沼貴子さん。一般的に60歳は「還暦」という大きな節目のイメージがありますが、青沼さんは「60歳ってちょっとショック。でも39歳→40歳のときのショックに比べるとそうでもない」と話します。実際に、青沼さんの