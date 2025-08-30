8月30日、札幌競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1700m）は、小林美駒騎乗の2番人気、オロパタジン（牡3・美浦・相沢郁）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のホウオウサムレット（牡3・美浦・田中博康）、3着にアンタンシオン（牝3・栗東・杉山佳明）が入った。勝ちタイムは1:45.1（重）。武豊騎手 今週の騎乗馬…札幌で13鞍今年の27勝目3歳未勝利・オロパタジンと小林美駒騎手小林美駒騎乗の2番人気、オロパタジンが勝利して