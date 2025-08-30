ドジャースの大谷翔平投手の元通訳、水原一平受刑者に違法なスポーツ賭博を提供していたブックメーカー、マシュー・ボウヤー被告（５０）が２９日（日本時間３０日）、米カリフォルニア州サンタアナの連邦地裁で禁錮１年１日の判決を受けた。ＡＰ通信、ＥＳＰＮ局など複数の米メディアが報じた。判決後に取材に応じた同被告は「もし大谷に会えたら謝りたい。事件に巻き込まれただけで彼の名前に傷をつけてしまった。結局、彼は