２けた人気の伏兵扱いだったＧ１馬の娘２頭のワンツーが超高額配当を演出した。８月３０日に行われた札幌６Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１６頭立て）を勝ったのは、１３番人気のスタードメイソン（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ブリックスアンドモルタル）。２着には１０番人気のマザーズウィル（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）、３着に６番人気のラファヴォリット（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父レイデオロ