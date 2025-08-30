今日午後1時30分までに三重県桑名市で最高気温が40.5℃となりました。桑名市で最高気温が40℃以上となるのは今年2回目です。三重県桑名市で今年2回目の最高気温40℃超今日午後1時30分までに三重県桑名市で最高気温が40.5℃となりました。桑名市では、8月1日に最高気温40.4℃を観測しており、最高気温が40℃以上となるのは今年2回目です。今日30日の東海付近は、強烈な日差しと真夏並みの暖かい空気が流れ込んでいるのに加え、西ま