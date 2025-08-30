結婚したい相手ができたのに、彼に貯金がなかった…。そんなとき、どんな言葉をかけると男性は貯蓄を意識するのでしょうか。今回は10代から30代の独身男性260名に聞いたアンケートをもとに、「彼氏に『結婚資金を貯めよう』と貯金を決意させる一言」を紹介します。【１】「一緒に貯めよう！」と結婚式専用の通帳をふたりで作る「実感が湧いた」（30代男性）というように、挙式用の通帳を作って一緒に貯める作戦です。「共同作業だ