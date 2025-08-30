◇九州六大学野球秋季リーグ開幕戦西南大 17―2 九大（2025年8月30日北九州市民）甲子園の決勝から1週間。九州では全国大会を目指す大学野球の秋季リーグが開幕した。春の全日本大学選手権で8強入りした西南大は21安打17得点と打線が爆発して快勝スタートを切った。初回に幸先よく4点を先制した。東和樹監督は初回に1番の合田が安打を挙げた場面に触れ「あれで春の余韻が戻ってきた」と称賛した。2回には6番・奥村の