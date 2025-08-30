俳優の原菜乃華、声優の小野友樹が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたちある日、不思議の国に迷い込むことになる現代の大学生の女の子・りせ役を原、いつも眠そうにしている小さな動物のヤマネなどを小野が担当している。オファーを振り返った小野は「ステキなキャストの皆さんとご一