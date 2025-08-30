全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）ローイング（ボート）競技で優勝、準優勝した福井県立美方高のメンバーが２９日、美浜町役場で戸嶋秀樹町長に報告した。訪れたのは、男子シングルスカル優勝の２年伊藤大陽選手（１６）と女子かじ付き４人スカル優勝メンバーの３年江田歩未（１７）、同満田美央（１８）両選手、男子かじ付き４人スカル準優勝メンバーの３年中村祐陽（１８）、２年石丸風芽（１６）両選手ら。戸嶋