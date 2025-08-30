1月に阪神・淡路大震災、3月にオウム真理教による地下鉄サリン事件…と、暗い出来事が続いたこの年、『紅白歌合戦』がテーマに掲げたのは、新しい年への希望を託した「ニッポン新たなる出発」。初出場は、わたしと同期デビューの “のりピー” こと酒井法子ちゃんをはじめ、11組の方々ですが、そのなかでひときわ大きな注目を集めたのが、 “アムラー” なる社会現象を巻き起こした安室奈美恵ちゃんでした。当時、安室ちゃんは