サッカー元日本代表GKの本並健治氏（61）が30日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前10・25）に出演。今ハマっていることを明かした。この日は元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈と夫妻で出演。互いに控えて欲しいことを聞かれた丸山は「ネイルやめてほしい」とクレームを入れた。ネイルをするようになったのは、昨年開催されたTBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）のイベントがきっかけ。本並氏は